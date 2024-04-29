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Бойцы ВС РФ рассказали, как срывают попытки ВСУ закрепиться под Харьковом

Бойцы ВС РФ рассказали, как срывают попытки ВСУ закрепиться под Харьковом

Танкисты группировки войск прикрытия границ РФ ведут постоянный огонь по позициям Вооруженных сил Украины, чтобы не дать противнику окопаться под Харьковом, сообщил командир танкового батальона в разговоре с РИА Новости.

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