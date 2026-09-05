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Ривалдо о «Золотом мяче»: «Из россиян помимо Льва Яшина его может получить Матвей Сафонов»

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо на празднике «День Московского спорта» в «Лужниках» поделился мнением о том, кто из россиян может стать обладателем «Золотого мяча».

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