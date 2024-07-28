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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Коламбуса» о продлении Джонсона: «Перспективный молодой игрок с огромным потенциалом для роста» 

Кэпхит 21-летнего форварда составит 1,8 млн долларов в год. «Джонсон – перспективный молодой игрок с огромным потенциалом для роста, и мы рады, что он продолжит расти и развиваться в «Коламбусе».

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