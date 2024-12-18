Жители Тазовского района похоронят по национальным обрядам трех участников СВО

В Тазовском районе простятся в тремя бойцам, которые погибли в зоне проведения спецоперации. Северян проводят в последний путь с соблюдением традиционных обрядов, сообщили в telegram-канале районной администрации.
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