Жителям Поморья с инвалидностью компенсируют половину стоимости ОСАГО

Граждане с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, которые нуждаются в автомобиле по программе реабилитации или абилитации, имеют право на возмещение 50 процентов стоимости полиса обязательного автострахования.
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