Под атакой БПЛА южные регионы РФ: в Сочи пятеро пострадавших, в Севастополе загорелась крыша детского сада, детей эвакуировали

Согласно сводке Минобороны РФ, с 8 вечера 13 сентября до 8 утра 14 сентября, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 399 украинских БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Чёрного моря.