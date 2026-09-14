Под атакой БПЛА южные регионы РФ: в Сочи пятеро пострадавших, в Севастополе загорелась крыша детского сада, детей эвакуировали

Согласно сводке Минобороны РФ, с 8 вечера 13 сентября до 8 утра 14 сентября, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 399 украинских БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Чёрного моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 13 граждан РФ зад...
- IV Выборы Зеленского...
- IV Зеленский намерен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым