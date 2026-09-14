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Под атакой БПЛА южные регионы РФ: в Сочи пятеро пострадавших, в Севастополе загорелась крыша детского сада, детей эвакуировали

Под атакой БПЛА южные регионы РФ: в Сочи пятеро пострадавших, в Севастополе загорелась крыша детского сада, детей эвакуировали

Согласно сводке Минобороны РФ, с 8 вечера 13 сентября до 8 утра 14 сентября, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 399 украинских БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Чёрного моря.

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