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Шоу-бизнес: С Ефремовым пошла в ЗАГС, а Абдулову делала массаж и просила денег: Кто заставил страдать Елену Гольянову

Шоу-бизнес: С Ефремовым пошла в ЗАГС, а Абдулову делала массаж и просила денег: Кто заставил страдать Елену Гольянову

В фильмографии актрисы было очень мало главных ролей в кино, однако количество её работ уже перевалило за 100.

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