В Челябинске схватили похитителя 30 крышек от колодцев

Мужчина крал люки из разных районов города. О том, что в Челябинске массово продают крышки от колодцев, горожане стали сообщать из разных районов.
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