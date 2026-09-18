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Газета.ру

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Дочь Лепса призналась, что извинялась перед сотрудниками ДПС за поведение сына

Дочь Лепса призналась, что извинялась перед сотрудниками ДПС за поведение сына

Дочь народного артиста России Григория Лепса рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как ее четырехлетний сын пообщался с сотрудниками ДПС.

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