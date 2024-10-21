Министр обороны США Ллойд Остин: «Заявления Киева о присутствии северокорейских военных в зоне СВО требуют проверки» Ольга Вайленко19 октября на пресс-конференции после заседания министров обороны стран G7 в Неаполе министр обороны США Ллойд Остин выступил с важным заявлением относительно сообщений о присутствии северокорейских военных в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.