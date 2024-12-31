The Hill: Кремль срывает планы Трампа, отказываясь от его идей по Украине

Артур Будаев

Хотите скажу, что будет после перемирия по окраине? Так вот, слушайте! Опять накачают окраину оружием, и пошлют воевать. "До последнего жителя окраины!" Опять будут люди эвакуироваться из прилегающих к окраине земель. Оно нам нужно? Нет. Только демилитаризация и денацификация!