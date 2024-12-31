Российская Федерация срывает планы избранного президента США Дональда Трампа по Украине, отказываясь от его идей по урегулированию конфликта на Украине.
The Hill: Кремль срывает планы Трампа, отказываясь от его идей по Украине
Комментарии
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Артур Будаев
Хотите скажу, что будет после перемирия по окраине? Так вот, слушайте! Опять накачают окраину оружием, и пошлют воевать. "До последнего жителя окраины!" Опять будут люди эвакуироваться из прилегающих к окраине земель. Оно нам нужно? Нет. Только демилитаризация и денацификация!
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11 час.
Геннадий Бережнов
Бизнес и сделки это одно, а решение проблемы напрямую зависит от Трампа. России нужны гарантии, которые озвучены в декабре 2021 года! И что скажет на это Трамп большой ?
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11 час.
Владимир Соловьев
Трампу можно ответить словами из фильма "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ": "ВЫ, ТРАМП ЕГОРЫЧ, У СЕБЯ В КАБИНЕТЕ КОМАНДУЙТЕ. А ЗДЕСЬ Я - ПУТИН"
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10 час.
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