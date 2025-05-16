Какие ограничения накладываются на залоговую недвижимость?

[b]На залоговую недвижимость накладываются определенные ограничения, чтобы обеспечить интересы кредитора (банка).
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