«Думают, что в Турции играть легко» - бывший форвард «Зенита» Текке сделал прогноз по количеству голов Дзюбы за «Адану»

Турецкий бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке оценил переход 34-летнего российского коллеги по амплуа Артёма Дзюбы в местный «Адана Демирспор».
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