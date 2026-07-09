#Оперативная_Сводка В Волгоградской области за минувшие сутки: 🔥Произошло 6 техногенных пожаров: ⭕ в Новоаннинском районе горела хозяйственная постройка на площади 112 кв.
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#Оперативная_Сводка В Волгоградской области за минувшие сутки: 🔥Произошло 6 техногенных пожаров: ⭕ в Новоаннинском районе горела хозяйственная постройка на площади 112 кв.
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