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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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#Оперативная_Сводка

#Оперативная_Сводка В Волгоградской области за минувшие сутки: 🔥Произошло 6 техногенных пожаров: ⭕ в Новоаннинском районе горела хозяйственная постройка на площади 112 кв.

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