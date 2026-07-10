Здоровое питание во время беременности снижает воздействие химических веществ

Согласно новому исследованию, в котором приняли участие почти 1500 беременных женщин, соблюдение рекомендаций по питанию во время беременности может снизить воздействие многих, но не всех, химических веществ из окружающей среды, содержащихся в продуктах питания и товарах повседневного спроса.
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