Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • svet alex
    Бесконечные уступки! Как они надоели! За что гибнут наши ребята!Когда мы перестанем унижаться!"Полыхает - мама ...
  • spss
    говорили что не будет перемирия,что нельзя так делать (и ввп).....а тут опять за старое....так и к 2014 г  согласятся..."Полыхает - мама ...
  • Русский Россиянин
    Никто ничего с их стороны выполнять не будет, а мы как всегда дарим им карт-бланш на месяц, а потом будем руками разв..."Полыхает - мама ...

"Это была шайба!": Захарова прокомментировала общение глав государств России и США

"Это была шайба!": Захарова прокомментировала общение глав государств России и США

Официальный представитель МИД РФ заявила, что переговоры Трампа и Путина были похожи на хоккейОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала удачное сравнение относительно переговоров Путина и Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх