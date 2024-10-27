Поздравляем дорогого, любимого, племянника, крестника Юрия Пехтелева с 17-летием 🎂. Желаем тебе здоровья богатырского, успехов в учёбе, любовь родных и близких людей.
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Поздравляем дорогого, любимого, племянника, крестника Юрия Пехтелева с 17-летием 🎂. Желаем тебе здоровья богатырского, успехов в учёбе, любовь родных и близких людей.