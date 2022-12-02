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Что ответить инспекторы ГИБДД, если он требует предъявить смартфон

Что ответить инспекторы ГИБДД, если он требует предъявить смартфон

﻿﻿С того момента, как госорганы начали блокировать определенные мобильные приложения на территории РФ, у некоторых инспекторов ГИБДД стали требовать смартфоны при проверке.

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