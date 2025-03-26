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Царьград

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Как для себя: депутата, пойманного с героином, наказали штрафом в 20 тысяч рублей

Как для себя: депутата, пойманного с героином, наказали штрафом в 20 тысяч рублей

Слуга народа из Челябинской области попался в другом регионе.Виктор Литвинов, депутат городского собрания Копейска (Челябинская область), признан виновным в хранении запрещённых веществ Ставропольским районным судом Самарской области.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Он же делопут! Кто ему срок даст? Окупится и ещё в губернатор полезет!
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20 час.
Константин Самарин
Депутат-наркоман(!!!). Это символично. Как и наказание. Штраф в 20000 рублёв??? Да он за пакет с героином больше заплатил. Интересно, что определило решениеисудьи, давление однопартийцев, или банальная взятка? Вообще, как удобно для судей и преступников написан Уголовный Кодекс: за одно и то-де преступление можно получить и 5 лет тюрьмы, и отделаться копеечным штрафом. Вот где раздолье для мздоимства и протекционизма.
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19 час.
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