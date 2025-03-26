Как для себя: депутата, пойманного с героином, наказали штрафом в 20 тысяч рублей

Константин Самарин

Депутат-наркоман(!!!). Это символично. Как и наказание. Штраф в 20000 рублёв??? Да он за пакет с героином больше заплатил. Интересно, что определило решениеисудьи, давление однопартийцев, или банальная взятка? Вообще, как удобно для судей и преступников написан Уголовный Кодекс: за одно и то-де преступление можно получить и 5 лет тюрьмы, и отделаться копеечным штрафом. Вот где раздолье для мздоимства и протекционизма.