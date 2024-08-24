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Закон и Порядок

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Разведка запада докладывает, что Россия и Китай начали перебивать подводные кабели стран НАТО. Доклад CSIS

Разведка запада докладывает, что Россия и Китай начали перебивать подводные кабели стран НАТО. Доклад CSIS

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 16 августа аналитический центр CSIS (представитель гражданской разведки НАТО), выпустил доклад "Защита подводных кабелей: защита киберинфраструктуры в условиях конкуренции великих держав".

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Бред !  Если  бы  такое  случилось,уж  США  бы  такой  вой  подняли  вместе  с Западом.
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7 час.
G
G
у нас кишка тонка в отличаи от них............... а стоило бы поучиться
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5 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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5 час.

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