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Орловские новости

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Вдовин за диалог власти и театров, а не цензуру

Вдовин за диалог власти и театров, а не цензуру

Областной депутат Михаил Вдовин, ранее жёстко раскритиковавший драмтеатр за спектакль «Дон Жуан», прояснил свою позицию.

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