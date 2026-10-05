Вдовин за диалог власти и театров, а не цензуру

Областной депутат Михаил Вдовин, ранее жёстко раскритиковавший драмтеатр за спектакль «Дон Жуан», прояснил свою позицию.
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