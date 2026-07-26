Боевики американской ЧВК, вторгавшиеся в Курскую область обнаружены в Сумах

Боевики американской ЧВК Forward Observations Group (FOG), участвовавшие во вторжении в Курскую область, обнаружены в Сумской области, заявил командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид, 26 июля передает РИА Новости.
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