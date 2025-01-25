День студента в 2025 году: история праздника, традиции и мероприятия

Когда отмечают День студента?День студента в России традиционно празднуется 25 января. Эта дата известна как Татьянин день, поскольку она совпадает с православным праздником — днем памяти святой мученицы Татианы Римской.
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