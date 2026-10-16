Певец позвонил супруге на съемках шоу, чтобы доказать зрителям, что они не поссорились. SHAMAN и Екатерина Мизулина Социальные сетиНе так давно в СМИ появились слухи о возможном расставании SHAMAN'а с Екатериной Мизулиной.
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