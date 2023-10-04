Удовлетворенность россиян жильем поставили под сомнение

Результаты недавнего опроса ВЦИОМ о доле довольных жильем россиян назвали в Госдуме преувеличенными. Удовлетворенность 80 процентов граждан условиями недвижимости поставила под сомнение председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, депутат Галина Хованская.
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