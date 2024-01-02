Гений про злодейства Обещания члена альянса автократий А вы не слушали новогоднее выступление еще одного члена нашего кружка, представителя альянса автократий, диктатора, дай ему Бог здоровья - товарища Си Цзын Пина? Он, между прочим, тоже собиратель земель, но не русских, а китайских.
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