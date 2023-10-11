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Китай

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Китай оказывает содействие социально-экономическому развитию Шри-Ланки -- МИД КНР

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Будучи другом и соседом Шри-Ланки, Китай внимательно следит за трудностями и вызовами, с которыми сталкивается эта страна, и всегда делает все возможное, чтобы оказать содействие социально-экономическому развитию Шри-Ланки.

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