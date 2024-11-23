Готовьтесь оплачивать повышенную ставку за капремонт: жильцов многоквартирных домов волнует — это слухи или правда Ольга БезродняяРоссиянам нужно готовиться к принятию того, что тарифы на капитальный ремонт действительно вырастут.
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