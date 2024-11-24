Подарок со смыслом: интервью в СМИ для экспертов и предпринимателей Дарите не просто вещи, а незабываемые эмоции! Представьте, как глаза вашего близкого человека светятся от радости, когда он видит свое имя и фото в журнале! Да, речь идет об интервью – настоящем подарке, который не только порадует, но и принесет реальную пользу.