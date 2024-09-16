Долина похвалила Киркорова за накаченные руки: “В тонусе человек”

Лариса Долина. Фото: najti-po-photo.ruЛариса Долина отметила физическую форму Филиппа Киркорова. В выпуске шоу «Кстати», где участвовали Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, Долина была приглашенной гостьей.
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