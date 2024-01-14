В храмах Бологовского округа прошли торжественные службы. Об этом сообщили в администрации округа. Верующие люди приходили в церкви, чтобы помолиться, исповедоваться и причаститься перед великим праздником Рождества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии