Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Land Rover рассекретил супервнедорожник Defender Octa, представлена первая Pagani Huayra на «ручке», Hennessey выпустила прощальный Ram с V8 HEMI, Aston Martin назвал спецверсию DBX707 в честь болида Формулы-1, а Koenigsegg Jesko установил четыре новых мировых рекорда.