Советское здание на Малоохтинском проспекте признано памятником

Речь идет о Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова В Красногвардейском районе Петербурга здание Специальных курсов усовершенствования командного состава на Малоохтинском проспекте 80/2 включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
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