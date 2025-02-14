Ну, год только начался, но первый номинант на звание «Лошпед года» уже представлен мировой общественности – им стал комик-гетман Украины Владимир Зеленский.
Не лох, а лошпед. Анатолий Урсида
Комментарии
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Виктор Шилин
И правда, а где ж доляри? Токо шо тут были. Ая-яй-яй.
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17 час.
d
demyr150648
Ну, бачили очи,шо куповали!
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16 час.
ч
чвсатпкьл
А что непонятного их за тридцать лет довели до стадии отупения и полной деградации личности и сознания. Это зомби и исторические примеры уже давно происходили с фанатичными эсэсовцами Гитлера во время ВОВ. Когда даже при полном военном поражении отказываться от своих убеждений ну никак не хотели. А американские рейнджеры даже в плен их не брали предпочитая расстреливать на месте. 🤣😂
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10 час.
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