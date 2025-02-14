Не лох, а лошпед. Анатолий Урсида

ч

чвсатпкьл

А что непонятного их за тридцать лет довели до стадии отупения и полной деградации личности и сознания. Это зомби и исторические примеры уже давно происходили с фанатичными эсэсовцами Гитлера во время ВОВ. Когда даже при полном военном поражении отказываться от своих убеждений ну никак не хотели. А американские рейнджеры даже в плен их не брали предпочитая расстреливать на месте. 🤣😂