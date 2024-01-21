@ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Контрнаступление Украины, которое признали провальным не только на Западе и в России, но и в самом Киеве, было якобы успешным.
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