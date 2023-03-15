Карелия.ньюс

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На заслуженного артиста Карелии напали в Подмосковье

На актёра Георгия Николаева, заслуженного артиста Карелии, члена Союза театральных деятелей России  в воскресенье вечером было совершенно нападение в Раменском, написала на своей странице в ВК актриса театра “Творческая мастерская” Ольга Саханова.

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