На заслуженного артиста Карелии напали в Подмосковье

На актёра Георгия Николаева, заслуженного артиста Карелии, члена Союза театральных деятелей России в воскресенье вечером было совершенно нападение в Раменском, написала на своей странице в ВК актриса театра “Творческая мастерская” Ольга Саханова.
На актёра Георгия Николаева, заслуженного артиста Карелии, члена Союза театральных деятелей России в воскресенье вечером было совершенно нападение в Раменском, написала на своей странице в ВК актриса театра “Творческая мастерская” Ольга Саханова.
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