Демо Dynasty Warriors: Origins достигла более 1 миллиона загрузок В 2025 году не будет недо...

Демо Dynasty Warriors: Origins достигла более 1 миллиона загрузокВ 2025 году не будет недостатка в крупных играх, украшающих его календарь релизов, и Dynasty Warriors: Origins станет одной из самых ранних крупных игр года, и, очевидно, что игра в жанре экшена Musou привлекает большой… источник.