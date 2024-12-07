Демо Dynasty Warriors: Origins достигла более 1 миллиона загрузок В 2025 году не будет недо...

Демо Dynasty Warriors: Origins достигла более 1 миллиона загрузокВ 2025 году не будет недостатка в крупных играх, украшающих его календарь релизов, и Dynasty Warriors: Origins станет одной из самых ранних крупных игр года, и, очевидно, что игра в жанре экшена Musou привлекает большой… источник.
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