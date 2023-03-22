Слово и дело

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Военнослужащие Черноморского флота поделились подробностями уничтожения беспилотников ВСУ

Военнослужащие Черноморского флота поделились подробностями уничтожения беспилотников ВСУ

Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалева и Татьяна Целуйко поделились подробностями вывода из строя двух беспилотников ВСУ.

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