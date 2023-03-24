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Хитрожо... опытный Порошенко встретился с послом КНР

Хитрожо... опытный Порошенко встретился с послом КНР

Похоже, что с этой гнидой мы ещё встретимся.Сообразительный Петроляксеевич, оценив обстановку, решил примазаться к китайским инициативам и, за одно  предложить себя Пекину в качестве правителя того, что, в его понимании, может остаться от Украины.

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