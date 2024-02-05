Русь после Ярослава Мудрого. Триумвират Ярославичей

После смерти Ярослава Мудрого Ярославский триумвират захватил власть на Руси. Это была система правления Киевской Руси, существовавшая с 1054 по 1073 год и характеризовавшаяся мирным правлением трех старших сыновей Ярослава.
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