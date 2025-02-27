Силы спецопераций будут укрепляться – Путин поздравил ССО с профессиональным праздником Евгения КомароваВладимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций, отметив планы по продолжению развития ССО.
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