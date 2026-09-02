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Новости Брянска

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Появились подробности смертельной аварии в Брянске, в которой погибла 22-летняя девушка

Появились подробности смертельной аварии в Брянске, в которой погибла 22-летняя девушка

В результате столкновения автомобилей на нерегулируемом перекрестке погибла 22-летняя девушка, две пассажирки-подростка получили травмы.

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