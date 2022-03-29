Владимир Тарасенко стал 1-й звездой дня в НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» набрал 3 (2+1) балла за результативность в матче с «Ванкувером» (4:1) и достиг отметки 500 очков за карьеру в лиге.
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