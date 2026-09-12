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Trump in Dublin says he'd love to see Ireland unified

President Donald Trump said he'd love to see Ireland and Northern Ireland unified in Dublin Saturday with the Irish president.

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