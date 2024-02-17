Конунг Ингвар Что-то вроде эпитафии А ведь мне его жаль. Чисто по человечески. Потому что начинал жизнь он - человеком.
Жена Навального со сцены Мюнхенской конференции призвала Запад «победить Россию»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Исаков
А если отбросить всё пустословие, что гад Навальный снюхался с Западом, и посмотреть, что останется в сухом остатке, - что он совершил вредного для народа России? Что конкретно сделал? А ничего там не окажется. Ничего существенного. Внутренние либерасты куда больше навредили и сейчас вредят. Уж не сравнить с Ельциным, которому комплекс славы соорудили. А вот любителям устроить себе шикарную жизнь используя власть путем обворовывания страны, жизнь отравил своими разоблачениями. Надо полагать, за это его и запрессовали.
Ответить
16 час.
Александр
Навальный кого-то разоблачил? Вернитесь в реальность.
Ответить
16 час.
Геннадий Исаков
Навальный показал коррупционные схемы, по которым создавались по утверждениям авторов роликов владения Медведева, Путина. До того прокурора Чайки. Возможно, что это была клевета, но никто не подавал на него в суд за клевету, не было расследования. Просто отмахнулись. А это оставило сомнения.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии