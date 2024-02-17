Жена Навального со сцены Мюнхенской конференции призвала Запад «победить Россию»

Геннадий Исаков

А если отбросить всё пустословие, что гад Навальный снюхался с Западом, и посмотреть, что останется в сухом остатке, - что он совершил вредного для народа России? Что конкретно сделал? А ничего там не окажется. Ничего существенного. Внутренние либерасты куда больше навредили и сейчас вредят. Уж не сравнить с Ельциным, которому комплекс славы соорудили. А вот любителям устроить себе шикарную жизнь используя власть путем обворовывания страны, жизнь отравил своими разоблачениями. Надо полагать, за это его и запрессовали.