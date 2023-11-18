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Зуев о лиге Сербии: «Пока мне после России тяжело. Здесь чуть менее интенсивный чемпионат, но больше играют с мячом, меньше длинных передач»

Зуев о лиге Сербии: «Пока мне после России тяжело. Здесь чуть менее интенсивный чемпионат, но больше играют с мячом, меньше длинных передач»

«Решил что‑то поменять в карьере и выбрал Сербию. Чемпионат Сербии отличается от РПЛ тем, что здесь чуть меньше интенсивный чемпионат, но больше играют с мячом, меньше длинных передач.

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