Функционирование рынка занятости в Китае взяло хороший старт в 2025 году -- чиновник

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- Как показывает ситуация в первые два месяца этого года, функционирование рынка занятости в Китае взяло хороший старт в 2025 году, сообщила в воскресенье министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.