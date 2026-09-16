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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Рафиньи 8 голов в 6 матчах Ла Лиги. Вингер «Барсы» вновь обошел Мбаппе в списке лучших бомбардиров

Рафинья вновь возглавил список лучших бомбардиров текущего сезона Ла Лиги . Вингер «Барселоны» сделал дубль в ворота « Расинга » в 1-м тайме матча 6-го тура Ла Лиги – бразилец реализовал пенальти, а затем забил с игры.

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