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Автомобиль ВАЗ 2109 попал в ДТП в Башкирии, есть погибшие и пострадавшие

Автомобиль ВАЗ 2109 попал в ДТП в Башкирии, есть погибшие и пострадавшие

В Башкирии в воскресенье ранним утром произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109. В результате аварии два человека погибли, три человека пострадали.

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