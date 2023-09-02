Кадыров: число безвозвратных потерь Украины с начала СВО превысило 400 тысяч

Владимир Алтайцев Тюрок, а во всей армии России вместе с мобилизованными не найдётся 110 тысяч мусульман. Откуда же ты взял только убитыми и только с Северного Кавказа столько трупов?

VZ VLADIMIR Zhidkov Прав или не прав Кадыров, дело последнее. А вот потери российской армии имеют место! И это на совести высшего руководства. Где разрушения путей доставки тяжёлого вооружения Запада? Где удары кассетными боеприпасами, обещанные? Все эти меры позволили бы сохранить жизни наших солдат! Владимир.