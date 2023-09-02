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Кадыров: число безвозвратных потерь Украины с начала СВО превысило 400 тысяч

Кадыров: число безвозвратных потерь Украины с начала СВО превысило 400 тысяч

Количество безвозвратных потерь Украины с начала специальной военной операции (СВО) России превысило 400 тысяч человек.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Тюрок, а  во  всей  армии России вместе с мобилизованными не найдётся  110 тысяч мусульман. Откуда  же  ты взял  только убитыми и только  с Северного Кавказа  столько трупов?
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22 час.
VZ
VLADIMIR Zhidkov
Прав или не прав Кадыров, дело последнее. А вот потери российской армии имеют место! И это на совести высшего руководства. Где разрушения путей доставки тяжёлого вооружения Запада? Где удары кассетными боеприпасами, обещанные? Все эти меры позволили бы сохранить жизни наших солдат! Владимир.
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6 час.
Евгений Шульга
Не гони волну . Не всё так просто в этом мире бушующем.
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3 час.

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